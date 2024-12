Welches Datum in der Siedlung Annemariental, die zu Merseburg gehört, eigentlich immer Grund zum Feiern sein müsste und wie die kleine Ortslage einst entstanden ist.

Advent in Merseburger Siedlung

Heidi und Bernhard Pfeifer aus Annemariental fühlen sich wohl in ihrer kleinen Siedlung.

Merseburg/MZ. - Eine Weihnachtstradition in Annemariental? Heidi (70) und Bernhard Pfeifer (76) schütteln beide den Kopf. „So etwas gibt es im Dorf nicht. Leider“, meint Heidi Pfeifer, die eigentlich Heidrun heißt und aus dem Osterzgebirge stammt. Aber was nicht ist kann ja noch werden. Ein Datum bietet sich geradezu an für eine vorweihnachtliche Party.