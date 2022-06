Noch mehr Vorwürfe gegen Merseburgs Beigeordneten

Merseburg/MZ - Die Stadt Merseburg hat ein Disziplinarverfahren gegen den Beigeordneten Bellay Gatzlaff eröffnet. Darüber habe er zunächst die Amtsleiter und danach die Stadträte informiert, erklärte Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) gegenüber der MZ. Zum Inhalt des Verfahrens, also darüber, welche Vorwürfe genau gegen den zweiten Mann in der Stadt erhoben werden, äußert sich Bühligen hingegen nicht. „Ich darf dazu nichts sagen, sonst platzt das Verfahren“, so der OB. „Auch den Stadträten darf ich nicht sagen, um welche Vorwürfe es genau geht.“

