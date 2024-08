Die Fraktion Linke/B90/Grüne im Kreistag Saalekreis kritisiert Pläne von Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner. Die will die Mindestzahl von Erstklässlern aufstocken.

Bleiben an neun Grundschulen im Saalekreis bald die Stühle für immer oben:

Saalekreis/MZ. - Mindestens 9 der 49 Grundschulen des Saalekreises wären „massiv in ihrem Bestand gefährdet“, ginge es nach den Plänen von Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Das sagt Michael Finger (Linke), Fraktionsvorsitzender von Die Linke/B90/GRÜNE des Kreistages Saalekreis. Feußner plane, die Mindestanzahl von Erstklässlern an Grundschulen von 15 auf 25 hochzustufen. Nach der Neuregelung läge das Minimum folglich bei insgesamt 100 Schülern in vier Klassen.