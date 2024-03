Esperstedt/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Esperstedt wurde frühzeitig vom Osterhasen beschenkt. Wie René Gehl vom Förderverein der Wehr mitteilt, durften die Kameradinnen und Kameraden das seit einiger Zeit geplante, neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) in Querfurt abholen.

„Dieses löst in Zukunft unser altes MTF auf Basis eines VW T4 ab“, erklärt Gehl. Der VW sei nun seit über 20 Jahren bei der Esperstedter Wehr im Einsatz. „Er hat uns immer zuverlässig ans Ziel gebracht. Jedoch treten auch hier nach und nach die ersten Mängelchen auf“, berichtet er. Bevor das neue Fahrzeug allerdings zum ersten Einsatz fahren kann, muss erst der Stellplatz im neuen Gerätehaus, welches gerade am Schraplauer Berg entsteht, fertig werden. Außerdem müssen noch einige Umbauten am neuen Fahrzeug durchgeführt werden. Die Firma Hillstar Media aus Querfurt hat das Fahrzeug beklebt und einige Wünsche der Kameradinnen und Kameraden umgesetzt. „Dafür möchten wir uns bedanken“, so Gehl. Ebenso sei ein großer Dank gesagt an die Verbandsgemeinde Weida-Land sowie das Autohaus Querfurt GmbH für die unkomplizierte Abwicklung.