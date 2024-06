Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Wir dürfen nicht an den gelben Ortsschildern aufhören zu denken“, erklärte Merseburgs Oberbürgermeister, warum er sich mit Kollegen und Hochschulrektor Markus Krabbes am Freitag im Bad Dürrenberg Ratssaal eingefunden hatte. Seit längerem treffen sich die Hauptverwaltungsbeamten von Merseburg, Bad Dürrenberg, Bad Lauchstädt, Schkopau, Leuna, Braunsbedra, Mücheln mit der Hochschule und dem Merseburger Innovations- und Innovationszentrum (Mitz) informell zum Austausch. Am Freitag nun gaben sie dem Format mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung einen formaleren Rahmen. Sie soll zugleich dazu dienen, um beim Land 100.000 Euro Fördermittel für Projekte in den Teilnehmerkommunen einwerben zu können.