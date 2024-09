Merseburg/MZ. - Es gäbe Untersuchungen, sagt Anna Brommund, die zeigten, dass bei Älteren, die arbeiten, die Lebensqualität steigt, ebenso die soziale Einbindung, ja sogar die Gesundheit sei besser. Und dann gehe es für einige auch um den Zuverdienst. „Es ist ein Schritt gegen Altersarmut und -einsamkeit“, fallen der Seniorenbeauftragten des Saalekreises viele Gründe ein, warum der Rentenbeginn nicht das Ende des Arbeitslebens sein muss. Deshalb geht der Kreis bei der gemeinsam mit der Stadt Merseburg, dem Mitz, der Hochschule und der Saalesparkasse organisierten Ausbildungsmesse „Perspektive Job 4.0“ in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Weg.

„Es ist die erste generationsübergreifende Messe“, erklärt Brommund. Wenn Oma ihre Enkelin am 21. September zwischen 9 und 13 Uhr an die Stände im Ständehaus in Merseburg begleitet, dann ist sie erstmals auch selbst Zielgruppe. Blaue und orange Luftballons weisen den Weg zu jenen Firmen, die spezielle Jobangebote für die Über-60-Jährigen mitbringen. Mitarbeiter in blauen T-Shirts stehen für diese als Lotsen bereit.

Großes Interesse bei Unternehmen

Letztes Jahr sei die Zuverdienstgrenze für Rentner gefallen, sagt die Seniorenbeauftragte. Deshalb habe sie bei der vergangenen „Perspektive“ die Firmen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, spezielle Jobs für die Zielgruppe 60+ anzubieten. „Über 50 Prozent hatten Interesse.“ In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnen erfahrene Mitarbeiter an Wert. Zumal in den kommenden Jahren die geburtenstärksten und mithin größten Jahrgänge, die Babyboomer, in Rente gehen. Auch die Politik hat erkannt, dass hier ein Arbeitskräftepotenzial schlummert. Derzeit diskutiert die Ampel in Berlin Anreize, um Erwerbsarbeit über den Renteneintritt hinaus attraktiv zu machen. Und trifft dabei durchaus auf Bereitschaft: Laut einer aktuellen Umfrage des Jobportals Stepstone können sich immerhin 39 Prozent der Über-55-Jährigen vorstellen, auch nach Renteneintritt zu arbeiten.

Das muss auch nicht unbedingt im ursprünglichen Job sein oder in Vollzeit, wie Brommund erklärt. Neben den Offerten an einem Teil der 63 Stände aus Verwaltung, Chemie, Logistik, Dienstleistung, Gesundheit und Co. will der Kreis auch eine Pinnwand für Jobangebote an die Zielgruppe 60+ aufstellen. Hierfür können sich auch Firmen vorab beim Kreis melden, die nicht auf der Messe vertreten sind. Für jene Senioren, die vor Ort nicht fündig werden, soll zudem die Möglichkeit bestehen, ein Datenblatt auszufüllen. Mit dem will der Kreis eine Art Interessentenpool bilden, um auch später Jobs zu vermitteln. Er selbst hat laut Brommund auch eigene Angebote, zum Beispiel als Museumsaufsicht oder Schlossführer.

Hilfe für Jugendliche

Trotz der neuen Zielgruppe stehen im Fokus der „Perspektive“ natürlich weiterhin auch die Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Ziel sei, ihnen Orientierung zu bieten, sagt Gabriele Zanner von der Wirtschaftsförderung des Kreises. „Die Jugendlichen können oft die Berufsbilder in ihrem Kopf nicht auskleiden. Sie sind vor Ort dann häufig überrascht, was wirklich dahinter steckt.“ Die Firmen würden deshalb vor Ort Fragen rund um ihre Ausbildungsangebote beantworten. Das Angebot sei gefragt, verweist Zanner auf gute Besucherzahlen der Vorjahre. Auch die Firmen würden teils großen Aufwand betreiben, um die jungen Leute an ihren Stand zu locken: „Es macht uns Spaß, wenn wir sehen, dass es Erfolgserlebnisse gibt, Verträge geschlossen oder zumindest Gespräche vereinbart werden.“

