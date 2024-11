Merseburg/MZ. - Die mitteldeutschen Standorte von Dow Chemicals haben eine neue Chefin. Wie der Chemiekonzern erst am Montag offiziell bestätigte, hat die US-Amerikanerin Kristan Soto bereits zum 1. Oktober die Leitung der Werke in Schkopau, Leuna, Teutschenthal und Böhlen übernommen. Sie folgt damit auf Carlo de Smet, der an den niederländischen Dow-Standort in Terneuzen gewechselt ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.