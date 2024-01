Der Nahkauf in Zöschen wird zurzeit umgebaut und mit moderner Technik ausgestattet. Am 1. Februar ist Wiedereröffnung. Wie die Bauarbeiten laufen und welche Neuerungen es gibt.

Nahkauf in Zöschen wir zu modernem Supermarkt umgebaut

Freimut Hofmann steht an einer neuen Selbstbedienungskasse, die der Markt im Zuge des Umbaus angeschafft hat.

Zöschen/MZ. - Seit zwei Wochen müssen die Kunden des Nahkaufs in Zöschen ihre Einkäufe anderswo erledigen. Denn der Supermarkt wird umgebaut. „Alles musste raus“, sagt Marktchef Freimut Hofmann und fügt an: „Wir bekommen die modernste Technik, die es zurzeit gibt.“ Gekühlt wird künftig etwa mit Sole. Das sei eine besonders nachhaltige Methode, sagt Hofmann. „Da hat man zum Beispiel keine umweltschädlichen Kühlmittel.“ Insgesamt 400 Liter Sole kommen in die neue Anlage.