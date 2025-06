Pfingsten 2025 in Querfurt Nach Vandalismus und harter Arbeit: So spektakulär wird der neue Dorf-Festplatz in Liederstädt

Das Pfingstfest in Liederstädt steht vor einer besonderen Premiere: Der neu gestaltete Festplatz am Feuerwehrhaus wird erstmals genutzt. Die Pfingstburschen und zahlreiche Helfer arbeiten unter Hochdruck an der Fertigstellung von Bühne, Bar und Festplatz.