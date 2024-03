Mit Baseballschläger und einem Messer greifen zwei Männer eine Gruppe in Leuna an. Ein junger Mann erleidet dabei eine Stichverletzung. Er muss ins Krankenhaus.

Nach Messerangriff: 21-Jähriger in Leuna muss ins Krankenhaus

Die Kriminaltechnik sicherte am Tatort Spuren.

Leuna/MZ - Zwei Männer haben am Karfreitag eine Gruppe in Leuna angegriffen und einen Mann verletzt. Wie die Polizeiinspektion Halle erklärte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.20 vor einem Wohnblock in der Friedrich-Ebert-Straße. Die beiden Angreifer hatten offenbar einen Baseballschläger und ein Messer bei sich. Letzteres kam wohl zum Einsatz.