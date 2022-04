Nach langer Onlinelehre: Endlich wieder Präsenzunterricht an der Hochschule Merseburg

Merseburg/MZ - „Jetzt müssen wir uns wieder um die Sitzplätze in der Mensa prügeln“, sagt Luise Dreyer und lacht. Die 21-Jährige studiert an der Hochschule Merseburg Kultur- und Medienpädagogik im vierten Semester. 2020 startete sie das Bachelorstudium in Merseburg – teils in Präsenz, teils in Form von Onlinelehre. Kurz darauf wurde alles digital. Nun sind zwei Drittel ihrer Regelstudienzeit vorbei und der Campus so voll wie lange nicht.