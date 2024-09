In Leuna explodierte ein mit Wasserstoff beladener Auflieger. Das sorgt für neue Diskussionen, um die Sicherheit eines Gases, das in der Energiewende eine zentrale Rolle spielen soll. Experten sind gelassen.

Nach Explosion in Leuna: Wie sicher ist Wasserstoff?

Leuna/MZ. - Eine Verpuffung so stark, dass Häuser wackeln, bei einigen Gebäuden Jalousien eingedrückt werden, eine dunkle Rauchwolke über dem Chemiestandort Leuna aufsteigt. Der Unfall am Montag auf dem Gelände des Gasherstellers Linde AG war ein Schreckmoment für Mitarbeiter des Chemiestandortes und Anrainer. Einer, der trotz der Wucht der Verpuffung ohne Verletzte abging. Er nährte allerdings die Diskussion um die Sicherheit eines Gases, das derzeit in Wirtschaft und Politik mit vielen Hoffnungen belegt ist und zu seiner bisher vorwiegend stofflichen Nutzung, künftig im Zuge der Energiewende eine zentrale Rolle als Energieträger bekommen soll: Wasserstoff.