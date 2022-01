Müllcontainer stehen in Merseburg in Flammen

Erneut standen in Merseburg diverse Müllcontainer in Flammen. Diesmal in der Weißenfelser Straße. Dieses Bild stammt von einem Feuer in der Lauchstädter Straße.

Merseburg/MZ - In Merseburg ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 22.15 Uhr zu mehreren brennenden Müllcontainern in der Weißenfelser Straße gerufen worden. Die Kameraden löschten die Flammen, heißt es im Bericht des Polizeireviers Saalekreis am Mittwoch. Durch die Hitzeentwicklung der Flammen sei jedoch auch die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses beschädigt worden, ist weiter zu erfahren. Bei dem Brand seien zum Glück keine Menschen in irgend einer Weise verletzt worden. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zur Ermittlung der Ursache sowie den Verursachern der Brände seien jetzt Untersuchungen eingeleitet worden.