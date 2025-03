In Mücheln wird die Ernst-Thälmann-Straße mit einem größeren Regenwasserkanal versehen, saniert und eine enge Kurve entschärft. Die Arbeiten starten am Kreisverkehr am Viadukt. Er wird ab 13. März voll gesperrt. Worauf Autofahrer achten müssen.

Vollsperrung in Mücheln: Kreisverkehr am Viadukt ab Donnerstag dicht

Mücheln/MZ. - In Mücheln beginnt am Donnerstag, 13. März, der grundhafte Ausbau der Ernst-Thälmann-Straße mit der Vollsperrung des Kreisverkehrs am Viadukt. Diese soll laut Mitteilung des Saalekreises bis voraussichtlich 31. Mai andauern.

Umleitungsstrecken für Schwerlastverkehr: Durchfahrt in Mücheln verboten

Das hat einerseits für den Schwerlastverkehr enorme Auswirkungen. Es gibt für ihn eine weitreichende Umleitung über L 178 - L 177 - B 180 - B 176 - B 91 - L 178 sowie L 178 Merseburg-Süd - Merseburg-Nord - L 172 - L 163 und jeweils umgekehrt. Für die gesamte Ortslage Mücheln besteht ein Durchfahrtsverbot für Lastverkehr. Deshalb bittet Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos), die Sperrschilder zu beachten und nicht nach Navi zu fahren.

ÖPNV-Einschränkungen: Bushaltestellen fallen weg oder werden verlegt

Auch der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung betroffen. Folgende Bushaltestellen in Mücheln können nicht angefahren werden: Grundschule Eptinger Rain, Viadukt und Geiseltalbahnhof. In der Johann-Sebastian-Bach-Straße wird vom Eptinger Rain kommend in Höhe der Hausnummer 6 ein Ersatzhalt für die Haltestelle „Grundschule Eptinger Rain" eingerichtet. Die anderen Haltestellen entfallen ersatzlos. Die Haltestelle Schmirma Teich wird mit zwei Ersatzhaltestellen an die L 178 verlegt. Darauf macht die PNVG aufmerksam.

Straßenbau mit Regenwasserleitung: Bauprojekt dauert bis 2026

Die Baumaßnahme Ernst-Thälmann-Straße ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt und soll Mitte 2026 abgeschlossen sein. Zunächst wird zwischen Kreisverkehr und Rewe gearbeitet. Der Markt ist dabei jederzeit erreichbar. Ziel der Straßenarbeiten ist es, eine neue, größere Regenwasserleitung zu verlegen, die Oberflächendeckschicht neu herzustellen und gleichzeitig eine enge Kurve zu entschärfen.