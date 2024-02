Mücheln/MZ - Schock im Saalekreis: Ein unbekannter Täter hat am Freitag gegen 13 Uhr eine Bankfiliale an der Straße Unter dem Gerade in Mücheln überfallen und Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet.

Laut Polizeibericht war der Mann dunkel gekleidet, hat Teile seines Gesichts bedeckt und bedrohte die Angestellten mit einem waffenähnlichen Gegenstand. „Bankangestellte wurde nicht verletzt. Kunden waren nicht anwesend“, sagt Polizeisprecherin Antje Hoppen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Fluchtweg geben können, sich unter der Telefonnummer (0345) 224 1291 zu melden.