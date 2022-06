Mücheln und Braunsbedra bald in Leipziger Straßenbahn zu sehen

Die Bewohner Sachsens sollen durch die Sendung in das Geiseltal gelockt werden.

Mücheln/MZ - Ein Werbefilm über Mücheln und Braunsbedra, der in den Straßenbahnen von Sachsens Großstädten läuft? Das will das Sachsenfernsehen mit ihrer Sommertour umsetzen. „Wir wollen kleine Ortschaften beleuchten, die touristisch nicht so bekannt sind und da Perlen rauspicken“, erklärt Christina Niebler, Projektleiterin und auch Moderatorin der Sendung.

Auf die Stadt Mücheln kam sie aus rein privaten Gründen: „Ich wollte hier schon immer mal hin, war es aber bisher nicht, wusste jedoch, dass es schön ist.“ Nun konnte sie zumindest beruflich einmal den Ort erkunden. Auch wenn dafür nicht viel Zeit war. Zusammen mit ihrem Kameramann filmte sie innerhalb eines Tages die Marina Braunsbedra, die Pfännerhall, das Strandbad Hasse und die Innenstadt Müchelns. Und an jeder einzelnen Station mussten die Protagonisten instruiert werden. So probte sie vor dem Rathaus mit dem Bürgermeister Andreas Marggraf, bevor es in den Keller zu Hubert Storch vom Kultur- und Heimatverein ging. „Bei den Highlights vor Ort lassen wir uns natürlich von den Experten beraten“, sagt die 34-Jährige.

Ihr erster Ansprechpartner in Mücheln, Gewerbeamtsleiter Ingo Gamlich, war von der Idee direkt überzeugt und holte Braunsbedra mit ins Boot. „Wir machen da sehr gerne mit. Das ist kostengünstige Werbung für uns“, sagt Gamlich. Die Städte und die Marina würden sich die Kosten teilen. „Das ist für keinen zu viel“, sagt er. Dafür erhoffe man sich viele Besucher von außerhalb, die sich die Umgebung anschaut.

Ein Punkt, der dabei nicht zu missachten ist, ist die Anfahrt zum Ausflugsziel, also auch die Fahrt zum Drehort. „Je weiter wir fahren müssen, desto weniger Zeit haben wir zum Drehen“, sagt Niebler. Seit einem Jahr kümmert sich Sachsenfernsehen eigenständig um die Sommertour und fährt dabei Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ab. „Wir würden das gerne weiter ausdehnen, müssen es aber auch für die Zuschauer erreichbar lassen“, erklärt sie. Durch die Vorstellung im Film könne man zumindest abschätzen, ob nicht gleich ein ganzes Wochenende in der Gegend verbracht werden könne.

Insgesamt wird es 20 Sendungen geben, die nacheinander ab dem 18. Juli von Montag bis Freitag ausgestrahlt werden. Mücheln und Braunsbedra sind am 19. Juli um 20.45 Uhr dran. „Hier wird das nicht empfangbar sein, aber im Internet strahlen wir es auch aus“, erklärt Niebler.

Ihr Wunsch ist es, das Format zu etablieren und dem ganzen einen Namen zu machen. Das Motto der Tour lautet dabei: Lieblingsorte – Entdecke deine Heimat. Für sie sei es auch vorstellbar noch einmal am Geiseltalsee zu drehen und dann die Gewerbetreibenden mit ins Boot zu holen. Diese hätten zumindest starkes Interesse gezeigt, als sie und ihr Kameramann vor Ort waren. Doch vorerst muss bis zur Ausstrahlung noch fleißig produziert werden.

Die Sendung finden Sie ab dem Ausstrahlungsdatum im Juli 2022 unter: sachsen-fernsehen.de