Friedensdorf/MZ. - Jenny Schmidt und ihr Mann Matthias stehen schon wieder in den Startlöchern: Seit 2016 unternehmen die beiden Friedensdorfer größere Motorradreisen und erkunden auf zwei Rädern die Welt. Sie waren schon in Albanien, Wales, Rumänien, in der Ukraine, sind einmal quer durch das Baltikum gefahren, waren in Griechenland, Bulgarien und in der Türkei. Kommende Woche bricht das Ehepaar nach Marokko auf und wird vier Wochen unterwegs sein.