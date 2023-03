In der Goethestadt Bad Lauchstädt kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Das Sondereinsatzkommando kam auch zum Einsatz. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Die Polizei hält sich bisher bedeckt.

Mit Waffe auf Beamte gezielt? SEK-Einsatz in Bad Lauchstädt

Schwerbewaffnete SEK-Beamte in Bad Lauchstädt im Einsatz.

Bad Lauchstädt/MZ - Große Aufregung herrschte am Mittwochabend in der Goethestadt Bad Lauchstädt. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte ein Wohnhaus in der Heinrich-Heine-Straße und dessen Umgebung ab. Schwerbewaffnete Beamte des Sondereinsatzkommandos Sachsen-Anhalt kamen zum Einsatz.