Merseburg/MZ. - Mit der VR-Brille in eine andere Welt eintauchen oder in einem kleinen Planetarium durch das Weltall reisen – all das und noch viel mehr war am Montag im Forschungsgebäude der Hochschule Merseburg im Rahmen des „VR/AR-Learning-Days 2025“ möglich. Für die Studierenden und alle anderen Interessierten gab es an diesem Tag verschiedene Möglichkeiten, die neuen Technologien selbst einmal auszuprobieren.