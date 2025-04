Merseburg/MZ. - Er ist wohl einer der berühmtesten gebürtigen Merseburger: Jawed Karim. Am 28. Oktober 1979 in Merseburg geboren, gründete er am 15. Februar 2005 gemeinsam mit Steve Chen und Chad Hurley, die er bei seiner Arbeit für Paypal kennengelernt hatte, die Video-Website Youtube. Am 23. April 2005 um 20.27 Uhr lud Karim dort das erste Youtube-Video hoch.

Youtube: Firma 2007 gewinnbringend an Google verkauft

Der Titel „Me at the zoo“, das heute noch zu sehen ist. Das „Time Magazine“ kürte Youtube 2006 zur Erfindung des Jahres, und Google kaufte die Firma schließlich Anfang 2007 für rund 1,65 Milliarden US-Dollar. Karims Anteil: Aktien im Wert von knapp 65 Millionen Dollar.

Youtube-Gründer Jarew Karim: Vater studierte in Merseburg

Karims Mutter, Christine Karim, stammt aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt und ist heute Associate-Professorin für Biochemie an der University of Minnesota.

Sein Vater Naimul Karim stammt aus Bangladesch und kam als Student mit einem Stipendium in die DDR, wo er an der Technischen Hochschule Merseburg Chemie studierte. 1982 übersiedelte die Familie zunächst nach Neuss (Nordrhein-Westfalen), 1992 dann in die USA.

Nach seinem Studium, seiner Arbeit bei Paypal und der Gründung von Youtube, gründete der gebürtige Merseburger „Y Ventures“, ein Unternehmen, das Studenten finanziell unterstützt und ihnen hilft, ihr eigenes Startup aufzubauen.