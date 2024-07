Mücheln feierte am Wochenende sein 30. Stadtfest. Als Höhepunkt zogen am Sonntag Hunderte Angehörige von Vereinen, Feuerwehren, Kitas und lokalen Unternehmen durch die Altstadt. Hier gibt es die Bilder.

Mücheln/MZ. - Schon kurz vor 11 Uhr hatten am Sonntag einige Müchelner ihre Balkonstühle auf dem Gehsteig geräumt und Platz genommen. Sie warteten wie Hunderte andere Schaulustige auf den Festumzug, den Höhepunkt des 30. Müchelner Stadtfestes. Wenige Minuten später setzte sich der am Eptinger Rain in Bewegung, angeführt von einem beflagten Pick-up-Truck.