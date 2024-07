Krumpa/MZ. - In Deutschland sind rund 400.000 Menschen an Parkinson erkrankt. Symptome sind Zittern, Muskelsteifheit und Gleichgewichtsstörungen. Ihnen neuen Mut, größere Lebensfreude und mehr Lebensqualität zu geben, ist das Ziel des Vereins PingPongParkinson Deutschland (PPP). Er will Betroffene runter vom Sofa und ran an die Tischtennisplatte bringen. An über 200 Standorten bundesweit ist es bereits gelungen, PPP-Gruppen aufzubauen. Seit Kurzem gibt es einen neuen Stützpunkt im Geiseltal bei der Abteilung Tischtennis des KSV Lützkendorf in Krumpa.

