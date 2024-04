Merseburg/MZ. - Obwohl es mächtig stürmisch ist an diesem Tag, findet der Pfeil von Wilfried Jannek problemlos die Zielscheibe. Kunststück – der 70-Jährige hat vor 55 Jahren mit dem Bogenschießen begonnen.

Aktuell gibt es eine kleine Gruppe, die in Blösien dieser Sportart frönt. „Die Leute kommen aus Merseburg, Leuna oder Halle, um hier ein bisschen zu üben“, erzählt Jannek. „Wir sind kein Verein, deshalb nennen wir uns Bogenfreunde.“ Aktuell treffe man sich jeden Sonntag ab 10 Uhr. „Das hat sich rumgesprochen, und so sind wir meist zehn Leute, die regelmäßig kommen.“ Sie schießen Langbogen, Compoundbogen oder auch Armbrust.

Fußballplatz ist Domizil

Ihren Trainingsplatz haben die Bogenschützen einem traurigen Ereignis zu verdanken. Seit ein Teil des Sportlerheims im Februar 2022 durch ein Feuer vernichtet wurde, können die Fußballer von Borussia Blösien hier nicht mehr spielen. Der Rasen wird nicht mehr ständig kurz gehalten und erinnert daher eher an eine Langhaarfrisur. Das stört die Bogenschützen nicht. Es stört höchstens beim Pfeilewiederfinden. Deshalb dauern die Wanderungen über den Rasen eben manchmal etwas länger.

„Da ich ja beim Volleyball mit dem künstlichen Knie keine großen Sprünge mehr machen kann, verlege ich mich wieder aufs Bogenschießen“, schmunzelt Jannek, der Vorsitzender des SSV Rabe 90 ist. „Denn das hier ist eine Sportart für Jung und Alt. Denn dabei ist der ganze Körper in Bewegung.“

Während wir plaudern, kommt ein bernsteinfarbenes Fellknäuel über die Wiese gerast und begrüßt alle freundlich. „Das ist Fräulein Betty, fünf Monate alt und ein Cavapoo – eine Mischung aus einem Cavalier King Charles Spaniel und einem Zwergpudel“, erklärt Besitzerin Isabel, die wie die meisten aus der Gruppe erst vor einem Jahr mit dem Sport begonnen hat. Betty scheint den Sport ihres Frauchens jedenfalls zu mögen

Bis zu 90 Meter weit könne man auf dem Platz schießen. Das sei schon ordentlich, sagt Jannek. Die Wettkampfdistanzen im mittleren Bereich seien 50, 40 und 30 Meter, in der Leistungsklasse seien es 90, 70 und 50 Meter. Er habe zu DDR-Zeiten in Halle geschossen. In der alten Sporthalle an der Dürerstraße habe es vor der Wende Bogenschießen im Bereich des Versehrtensports gegeben. Auch neben der Königsmühle habe man früher mit dem Bogen schießen können, erzählt Jannek.

Bogen früher selbst gebaut

Aktuell trainieren ein knappes Dutzend Bogenfreunde in Blösien. (Foto: U. Freyberg)

Gute Bögen habe man zu Ostzeiten nicht kaufen können. „Meinen hab’ ich mir selbst gebaut.“ Pfeile hätten pro Stück elf oder zwölf Mark gekostet. Heute bekommt man ein gutes Starterset ab etwa 150 Euro, erzählen die Bogenschützen. Die Zielscheiben baut Wilfried Jannek selbst. Er benutzt dazu trittfestes Schaumpolystyrol. Das spart Geld.

„Jetzt treffen wir uns hier auf dem Sportplatz, um zu trainieren. Im September wollen wir uns anlässlich des 60. Geburtstages vom SSV Rabe 90 dann mal in Beuna auf dem Sportplatz als Gruppe vorstellen“, so Jannek. „Und wer weiß – vielleicht schließen wir uns ja den Raben an.“