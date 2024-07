Nach den Kommunalwahlen am 9. Juni kommt in der Alten Remise der neu zusammengesetzte Bad Lauchstädter Stadtrat zusammen. Erste Amtshandlung: Die Wahl jener Person, die dem Rat vorsteht.

Mit Andrea Wrankmore ist in Bad Lauchstädt die alte auch die neue Rats-Vorsitzende

Bad Lauchstädt/MZ. - Andrea Wrankmore (Freie Wählervereinigung) heißt die alte und neue Vorsitzende des Stadtrates der Goethestadt Bad Lauchstädt. In Abwesenheit wurde die Inhaberin einer Steuerberatungsgesellschaft mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung in offener Wahl auf der konstituierenden Sitzung des neuen Rates in der Alten Remise wiedergewählt.