Vor allem tagsüber fehlen den freiwilligen Wehren in Merseburg und den Ortsteilen Einsatzkräfte. Warum Hilfsfristen nicht eingehalten werden können und was dringend getan werden muss.

Merseburg/MZ. - Wenn man den Notruf wählt, weil es brennt, kommt die Feuerwehr bestenfalls innerhalb von zwölf Minuten oder schneller. Das klappt in Merseburg nicht immer, sagt die aktuelle Risikoanalyse für die Stadt und die Ortsteile. Die kommt mit acht Jahren Verspätung und ist so umfangreich wie nie. Der Grund: Die letzte Analyse und die Einschätzung des Brandschutzbedarfs für das Stadtgebiet von Merseburg stammte von 2012. Normalerweise ist so etwas alle vier Jahre zu erstellen.

Alle Fakten zusammengetragen

Aaron Dornhoff, seit einem Jahr der Sachgebietsleiter Feuerwehr, und sein Team haben alles zusammengetragen, was man wissen muss – Einwohnerzahlen, Mitgliedszahlen der einzelnen Wehren, Veränderung in der Stadtstruktur und künftige Herausforderungen. Es hat mehr Zuzüge gegeben, die Schülerzahlen sind seit 2012 um 47 Prozent angestiegen. Es gibt 18 Prozent mehr Kinderbetreuungsplätze, es werden Seniorenheime mit insgesamt rund 300 Plätzen entstehen. Und die Ansiedlung von Leuna III steht bevor.

Norden von Meuschau nicht in der Zwölf-Minuten-Zone

Dornhoffs Einschätzung: Den freiwilligen Feuerwehren fehlt es vor allem tagsüber an verfügbaren Einsatzkräften. Außerdem sind nicht alle Bereiche der Stadt im Brandfall innerhalb der gesetzlich geltenden Hilfsfrist von zwölf Minuten erreichbar. Rein rechnerisch betreffe das Meuschau und Trebnitz. Beim Abfahren der Strecke habe sich jedoch herausgestellt, dass Trebnitz innerhalb der Zwölf-Minuten-Zone liege, der Norden von Meuschau jedoch nicht.

Es werden Löschwasserzisternen gebraucht

Zudem muss die Versorgung mit Löschwasser in einigen Bereichen dringend verbessert werden. Dazu ist es unter anderem nötig, Zisternen zu bauen und Löschwasserentnahmestellen einzurichten. Besonders wichtig sei der Bau von Zisternen im nördlichen und südlichen oberen Bereich Am Stadtpark mit jeweils mindestens 96 Kubikmetern Fassungsvermögen. Aber auch im Sandbirkweg in Blösien und in Beuna an der Alten Werkstraße.

Und da die Freiwillige Feuerwehr Beuna das nahe der A 38 gelegene Gelände der Entsorgungsgesellschaft Saalekreis (EGS) im Fall eines Feuers nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit erreichen kann, braucht es auch hierfür eine Lösung. „Unsere Risikoanalyse liegt dem Landkreis Saalekreis vor“ , sagte Aaron Dornhoff unter anderem im Ordnungsausschuss des Stadtrates. „Vom Kreis kam die Aufforderung, eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Braunsbedra abzuschließen, damit die Ortsfeuerwehr Großkayna im Notfall ausrücken kann.“

Tagsüber fehlen Einsatzkräfte

Doch keine der freiwilligen Wehren ist laut Analyse tagsüber in der Lage, die Löschfahrzeuge und weitere Technik ausreichend mit Kameraden mit entsprechender Qualifikation zu besetzen. Sowohl Beuna (16 Einsatzkräfte/tagsüber sechs verfügbar) als auch Geusa/Blösien (16/6) und die Ortsfeuerwehr Merseburg (41/10) müssen im Ernstfall hauptamtliche Kräfte und eine weitere Ortsfeuerwehr alarmieren, um die notwendige Ausrückstärke zu erreichen.

Ehrenamtliche haben es weit zur Wache

Die Zahlen sind für die Ortsfeuerwehr Merseburg besonders schlecht. Von den 21,63 Quadratkilometern, für die die Ortsfeuerwehr zuständig ist, kann sie eine Fläche von 16,35 Quadratkilometern im Ernstfall gar nicht rechtzeitig erreichen. Im Durchschnitt aller Einsätze erreichen die Kameraden ihren Einsatzort erst nach 12:36 Minuten.

Der Grund: „Wir haben eine Wache, die für die hauptamtlichen Kräfte gut liegt – sie kommen von dort direkt auf die Bundesstraße“, sagt Aaron Dornhoff. „Die Ehrenamtlichen müssen erstmal zur Wache kommen – müssen auf dem Weg Ampeln beachten und so weiter – und dann zur Einsatzstelle fahren. So kommen die Zeiten zustande.“

Trebnitz: Wenig Einwohner, viele Einsatzkräfte

Der kleine Ort Trebnitz hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl von rund 130 unglaublich viele Einsatzkräfte, nämlich 14. „Wir haben das mal ausgerechnet“, lächelt Dornhoff. „Wäre das in Merseburg so, bräuchten wir mehr als 1.000 Spinde. Das ist sehr beeindruckend, was Trebnitz da macht.“ Dabei hat der Ort aktuell noch nicht mal ein eigenes Feuerwehrfahrzeug. Die Risikoanalyse empfiehlt jedoch, eins bereitzustellen. Damit könnten die Trebnitzer im Ernstfall in Meuschau unterstützend eingreifen. Für ein neues Fahrzeug müsste allerdings auch ein Feuerwehrhaus gebaut werden. Für Blösien wird dagegen die Schließung des baufälligen Standorts empfohlen. Am Standort Merseburg sollen zusätzliche nicht beheizte Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge eingerichtet werden.

So könnten Freiwillige gewonnen werden

Aktuell hat die Gesamt-Feuerwehr Merseburg 212 Mitglieder, 114 gehören zur Einsatzabteilung. Der Rest sind Altersabteilung (39), Kinder- (8) und Jugendfeuerwehr (51). Um mehr Freiwillige für die Wehr zu gewinnen, schlägt Dornhoff die weitere Förderung des Nachwuchses vor. Außerdem eine Mitfinanzierung des Lkw-Führerscheins vor. „Das könnte ein Anreiz sein“, so Dornhoff. Außerdem sollte man prüfen, ob eine Ehrenamtskarte eingeführt werden könnte, die verschiedene Vergünstigungen bietet.

Die Stadt Merseburg würde bei Stellenausschreibungen immer Bewerbern den Vorzug geben, die der freiwilligen Feuerwehr betreten. In den letzten Jahren hat es keinen solchen Fall gegeben.