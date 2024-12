100 Kühe haben Frank und Jens Weber in ihrem Stall in Oberklobikau. Sie liefern nicht nur Milch, sondern auch den Mist für die 500 Hektar Acker.

Oberklobikau/MZ. - Als er Ende 1989 zur LPG gegangen sei, um Flächen zu fordern, die sein Großvater einst in die Produktionsgenossenschaft eingebracht hatte, habe man ihn belächelt: „Den Acker kriegen wir wieder, weil du in einem Jahr pleite bist“, hätten ihm, dem gelernten Elektroinstallateur, der in der Kohle arbeitete, die Verantwortlichen seinerzeit prognostiziert. Frank Weber erzählt die Geschichte mit Genugtuung. Denn 35 Jahre später steht er mit seinem Sohn Jens immer noch im Stall und macht das, was seine Familie seit Generationen macht: Landwirtschaft.