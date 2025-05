52 Meter hoch ist der erste geförderte Funkmast in Sachsen-Anhalt, der nun am Rand von Landgrafroda auf Strom und Antennen wartet.

Landgrafroda/MZ. - 36.000 Masten betreibt die Deutsche Funkturm GmbH in Deutschland. Darunter sind einige prominente Exemplare wie der Berliner Fernsehturm. Ganz so hoch ist der Mast am Rand von Landgrafroda nicht, und auch das kreiselnde Restaurant an der Spitze fehlt. Dennoch ist der Neuzugang im Portfolio der ehemaligen Telekom-Tochter eine Besonderheit. Nicht nur, weil er mit seinen 52 Metern und der rot-weißen Spitze eine neue Landmarke mitten im Ziegelrodaer Forst darstellt. Er ist auch der erste komplett aus Bundesmitteln geförderte Funkmast in Sachsen-Anhalt, der es bis zum Richtfest geschafft hat.