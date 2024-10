Der künftige Rewe-Markt am Roßmarkt nimmt erste Konturen an.

Merseburg/MZ. - Die Grube ist verschwunden. Dort, wo bald der größte Supermarkt in der Merseburger Innenstadt entstehen soll, sind gerade sieben Männer in gelben Gummistiefeln unterwegs. Einer steuert das Rohr, aus dem der Beton fließt. Seine Kollegen ziehen die graue Masse glatt. Neben ihnen ragen bereits mehrere Pfeiler in die Höhe. Der künftige Rewe-Markt am Roßmarkt hat die dritte Dimension erreicht.