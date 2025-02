035Umcga9acV229HJe52Ud9ZV66

Einer kniffligen Aufgabe sahen sich Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Tourismus gegenüber. Sie müssen die um 23.000 Euro überzeichnete Liste einkürzen, auf der die Sportvereine ihren städtischen Zuschussbedarf angemeldet hatten. Dabei, das betonte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr noch einmal, sei es nicht zwingend vorgeschrieben, dass darüber der Ausschuss (mit)entscheide. Die Einsparsumme liege weit unter jener 50.000 Euro-Grenze, bis zu der der Oberbürgermeister selbst entscheiden könne. Insgesamt stehen für die Sportförderung in Merseburg für dieses Jahr 141.500 Euro zur Verfügung.

Ernsthaft geschaut und Kürzungsvorschläge gemacht hat nur die CDU-Fraktion. Lucas Geyer legte sie im Aussschuss vor und begründete jeden einzelnen Kürzungsansatz auch. So hatte beispielsweise der MSV Buna Schkopau beantragt, die Aufwandspauschalen für ehrenamtlich tätige Sportfreunde bei einer Gesamtsumme von 5.760 Euro mit 2.880 von der Stadt bezuschusst zu bekommen. Das soll gar nicht gewährt werden, das müssten andere Sportvereine auch komplett aus eigenen Mitteln bestreiten.

Für 30.000 Euro Gesamtkosten will der Tanzzauber-Verein ein German-Qualifizierungs-Turnier mit ausrichten. Davon sollte die Stadt 20.000 Euro übernehmen. Die wollte erst 10.000 Euro geben – der CDU-Vorschlag lautet nun 8.000 Euro.

Fördergeldliste für Merseburger Vereine: 1250 Euro „Guthaben“

Auch das Tanzstudio Leuna soll für die Ausrichtung einer Sachsen-Anhalt-Meisterschaft statt beantragter 1.000 Euro nur noch 600 Euro o bekommen. 2.900 Euro wollte der Badminton-Verein von der Stadt für den Kauf von Federbällen haben, der insgesamt mit 3.625 Euro veranschlagt wurde. Teure Federbälle, sagt die CDU-Fraktion, mit höchstens 900 Euro sollte die Stadt das unterstützen.

An den 850 Euro Reinigungskosten für die Kegelhalle des Postsportvereins sollte sich die Stadt mit 400 Euro beteiligen. Höchstens 100 Euro sollen es jetzt nach dem CDU-Vorschlag noch sein. Helfer-T-Shirts für insgesamt 2.250 Euro will der Behindertensportverein anschaffen. 1.800 Euro davon sollte die Stadt übernehmen. Bekommen soll der Verein dafür nun höchstens 1.300 Euro. Die DLRG will ihren Schulungsraum für 7.169 Euro neu ausstatten. Mit 4.660 Euro sollte sich die Stadt daran beteiligen. Höchstens 2.000 Euro soll es laut dem Kürzungsvorschlag nun noch dafür geben.

Die Kürzungsliste, bei der am Ende noch ein „Guthaben“ von 1250 Euro heraussprang, wurde am Ende nach längere Diskussion abgenickt. Auch bei den Wünschen der Kulturvereine wird gekürzt. Allerdings geht es hier um sehr viel kleinere Summen.