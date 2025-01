Halle/Merseburg/MZ. - Es war eine doppelte Überraschung für Karsten Peterlein von der Wildvogelhilfe Leipzig. Als er und seine Helfer am Samstag einen Wanderfalken einfingen, der allein nicht mehr aus einer Lagerhalle östlich von Halle herausfand, stellten sie fest: Das Tier trug bereits einen Ring am Fuß, was laut Peterlein eine Besonderheit ist. Über die Ringnummer erfuhr der Vogelschützer, dass der Falke gebürtiger Merseburger ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.