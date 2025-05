Ideenwettbewerb für neues Wohngebiet Merseburger können mitentscheiden: Was soll auf die Königsmühle?

„Drei Dörfer“, ein Viertel in Form eines Blattes, oder lieber enge Blockrandbebauung? Studenten der Leipziger HTWK haben Ideen für ein neues Wohnquartier an der Saale geliefert. Die Merseburger sollen sagen, was ihnen davon gefällt.