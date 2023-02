Telemedizin im Basedow-Klinikum Merseburger Intensivmediziner können sich nun schnelle Hilfe vom Uniklinikum Halle holen

Welche Therapie ist die beste für den Patienten? Mediziner des Basedow-Klinikums in Merseburg können sich nun in Echtzeit die Meinung der Kollegen am Uniklinikum einholen. Für Patienten bedeutet dies im Zweifel viel Zeitgewinn. Möglich macht das neue Technik, von der noch andere Krankenhäuser im Land profitieren.