Merseburg-Süd hat jetzt einen Nachbarschaftstreff

Merseburg/MZ - „Es kann nur gut werden. Ich bin total begeistert“, sagte Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU), als am Montag das neue Nachbarschaftszentrum an der Straße des Friedens in Merseburg-Süd eröffnet wurde. Bei dem sozialen Stadtteilprojekt der TAG Wohnen in Kooperation mit den Jumpers (Jugend mit Perspektive) geht es um die Förderung von Kindern und Familien und die Stärkung des sozialen Zusammenlebens. Auch die Grundschule am Geiseltaltor und die evangelische Kirche sind mit in das Projekt involviert.