Mit der früheren Bundestagswahl haben Kommunen nur halb so viel Zeit, Wahlhelfer zu finden. Im Saalekreis läuft die Rekrutierung unterschiedlich. Vor allem Merseburg braucht noch Hilfe.

Merseburg sucht dringend 200 Wahlhelfer – So können Bürger jetzt helfen

Merseburg/Bad Dürrenberg/Leuna/MZ. - Er sei überzeugt, dass Neuwahlen „zum Wohle unseres Landes jetzt der richtige Weg“ seien, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 27. Dezember, kurz nachdem er den Bundestag offiziell aufgelöst hatte. Der Neuwahltermin für den 23. Februar steht somit fest. Für Kommunen in der gesamten Bundesrepublik bedeutet das: In der Hälfte der sonst üblichen Zeit – und auch noch über Weihnachten und den Jahreswechsel – müssen Wahlhelfer gefunden werden.