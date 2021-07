Merseburg hat ein neues Eiscafé „eisheimisch“ am Ständehaus

Freitag öffnet der Außenbereich des neuen Eiscafés „eisheimisch“ am Merseburger Ständehaus seine Pforten.

Merseburg/MZ - Nein, Gastronom Uwe Weigelt mag nicht mehr länger warten. Auch wenn sein neues Eiscafé „eisheimisch“ am Merseburger Ständehaus innen noch auf seine Komplettierung wartet, so wird der Genussgarten doch an diesem Freitag eröffnet.

60 Plätze unter großen Sonnenschirmen warten künftig mittwochs bis sonntags von 12 bis 19 Uhr auf hungrige und durstige Leckermäuler. Die Eismaschinen waren Donnerstag beim Besuch der MZ schon in Betrieb, so wie angekündigt mit regionalen Produkten und chemiefrei. 18 verschiedene Sorten sind künftig im Angebot, wobei der Chef neben den Klassikern Schoko und Vanille und Frucht wie Himbeere insbesondere auch auf seine Nusssorten verweist. Dazu kommen vor Ort gebackener Kuchen, Kaffeespezialitäten, Fassbier, Weine aus der Region und verschiedene Milchshakes.

„Die Mädels stehen in den Startlöchern“

„Die Mädels stehen in den Startlöchern“, freut sich nicht nur Uwe Weigelt auf die „Vorpremiere“, wie er es nennt. Denn wenn die aus seiner Sicht sehr ärgerlichen Lieferschwierigkeiten für die Innenausstattung behoben sind, wird in den ehemaligen „Parlamentsstuben“ richtig durchgestartet inklusive einer Erweiterung der Plätze im Garten auf 100. Dass das neue Eiscafé angenommen wird, daran zweifelt er nicht. Auf einen ersten Vorbericht in der MZ habe es große Resonanz gegeben. Und schon bei den Arbeiten für die Terrasse sei es „Wahnsinn gewesen, wie viele Leute uns angesprochen haben“.

Eis liegt dem Gastronom quasi im Blut. Uwe Weigelts Vater gehörten zu DDR-Zeiten drei Eisdielen im Merseburger Stadtzentrum: der Eiskiosk am Bahnhof, Eis-Ortner in der Kleinen Ritterstraße und die Eisdiele in der Gotthardstraße.