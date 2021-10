Merseburg gedenkt der Opfer des Anschlages in Halle mit einer Tafel

Der Gedenkort in Merseburg am Entenplan.

Merseburg/MZ/und - Am Samstag, 9. Oktober, jährt sich zum zweiten Mal der rassistisch und antisemitisch motivierte Anschlag, bei dem in Halle zwei Menschen erschossen und im Anschluss mehrere weitere verletzt wurden. Deshalb wird am Samstag um 12 Uhr am Entenplan ein Gedenkort für den beim Attentat ermordeten Merseburger Kevin Schwarze sowie die Hallenserin Jana Lange eingeweiht. Dazu wurde bereits ein Baum gepflanzt, der vom Lions Club Merseburg gestiftet wurde. Am Samstag wird zusätzlich eine Gedenktafel eingeweiht.

Einweihung der Gedenktafel der Opfer des Anschlages in Halle mit Glockengeläut

Die glänzende Tafel trägt die folgende Inschrift: „Die Tür der Synagoge hat gehalten, und doch wurden zwei Menschen ermordet... Gepflanzt für Jana Lange, Kevin Schwarze und alle Betroffenen des antisemitischen Anschlags von Halle (Saale) an Jom Kippur 5780 (9. Oktober 2019), dem höchsten jüdischen Feiertag. Möge ihr Andenken uns Mahnung und Segen sein!“ Unter diesen Zeilen prangt das Logo des Merseburger Lions Clubs.

Der Anschlag begann am 9. Oktober 2019 um 12.04 Uhr. Um diese Uhrzeit - allerdings bereits ab 12.01 Uhr werden in Merseburg die Glocken der Stadtkirche geläutet, wie Dompfarrer Bernhard Halver gegenüber der MZ sagte. In Halle werden zur gleichen Zeit die Glocken der Marktkirche läuten, um 13 Uhr wird Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Kränze an der Synagoge und am Kiez-Döner ablegen.