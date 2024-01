Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ/rob. - Die Zahl der Erwerbslosen ist im Saalekreis im Dezember sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahr leicht gestiegen. Insgesamt waren laut Arbeitsagentur 6.234 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 6,5 Prozent und einem Plus von 224 gegenüber Ende 2022. Als einen Grund für diesen Anstieg sieht die Agentur die Zuwanderung von ukrainischen Flüchtlingen, die in die Statistik eingehen.