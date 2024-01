Der Anbau von medizinischen Canabis ist in Deutschland streng gereguliert. In Leuna steht eine von nur drei Produktionsstätten. Betreiber Aurora und Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze hoffen, dass der Bund den Anbau für medizinische Zwecke erleichtert.

Leuna/MZ. - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze fordert vom Bund eine schnelle Entscheidung zum künftigen Anbau von medizinischem Cannabis. „Weil wir in Sachsen-Anhalt führend sind und weil es in erster Linie darum geht, das Leid von Menschen zu lindern.“ Die Stigmatisierung von medizinischem Cannabis müsse weg, erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag beim Besuch des Werkes von Aurora in Leuna.