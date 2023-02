In der Merseburger Innenstadt hat im Dezember der einzig größere Einkaufsladen geschlossen. Was für Auswirkungen hat es auf Kunden und Händler?

Merseburg/MZ - Der Laden ist leer. Zumindest zum Teil. Die Regale stehen noch da, selbst die Einkaufswagen kann man durch die großen Glasschaufenster noch erkennen. Doch in naher Zukunft wird die keiner mehr benutzen. Waren gibt es im ehemaligen Konsum in der Gotthardstraße in Merseburg nicht mehr. Seit der Supermarkt im Dezember seine Kassen zum letzten Mal schloss, müssen die Merseburger eine Alternative aufsuchen. Im Zentrum befindet sich für Waren des alltäglichen Bedarfs kein klassischer Supermarkt mehr.