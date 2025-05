Saalekreis/MZ. - Der Männertag 2025 bietet im südlichen Saalekreis wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt. Am Donnerstag, 29. Mai, laden zahlreiche Gemeinden und Vereine zu geselligen Festen, kulinarischen Genüssen, Musik und Aktivitäten ein. Die MZ hat die wichtigsten Termine und Events für Sie zusammengestellt.

Leimbach & Landgrafroda: Party, Stripshow und musikalischer Frühschoppen

Im Leimbacher Park lädt ab 10 Uhr der Traditionsverein Leimbach zur Männertagsparty ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Höhepunkt des Tages ist die Stripshow gegen 14.30 Uhr. Am idyllischen Dorfteich von Landgrafroda erwartet die Besucher ab 10 Uhr Leckeres von der Bäckerei Koch und Musik von der Schalmeienkapelle Landgrafroda. Auf dem Weg zwischen beiden Orten, Leimbach und Landgrafroda, lohnt sich der Halt im Hermannseck. Hier kann man sich in der „Jägerhütte“ stärken.

Mücheln (St. Micheln, Neubiendorf, Marina): Grill, Musik und neue Gastronomieangebote

In Mücheln, Ortsteil St. Micheln, in der Waldhauskurve gibt es Musik, Leckeres vom Grill und aus der Gulaschkanone sowie kühle Getränke. Man findet den Festplatz gegenüber der Forellenanlage Schmidt. Ebenfalls in Mücheln, St. Micheln, öffnet von 11.30 bis 17.30 Uhr das Café, Veitsberg 10.

Auch der Pub in der Bürgermeister-Fritzsch-Straße in Mücheln öffnet ab 9 Uhr. Der Biergarten der Gaststätte „Seeblick“ in Mücheln, Neubiendorf, kann ab 10 Uhr aufgesucht werden. Das Pier 5 an der Marina Mücheln freut sich auf seinen ersten Männertag unter neuer Leitung. Oder doch lieber ein Fisch vom Restaurant „Zur Forelle“ als Grundlage? Oder nur entspannt einen Cocktail, Kaffee oder Softeis in der Strandlandschaft der „Bootschaft“? Pizza und Pasta gibt es auch. Hafenkontor und Piergebäude haben jedenfalls einen Bierwagen extra bestellt. Den ganzen Tag ist mit Musik für die richtige Feiertagsstimmung gesorgt.

Stöbnitz am Geiseltalsee: Zwischenstopp mit dem Kulturverein

In Stöbnitz am Geiseltalsee-Rundweg lädt der Stöbnitzer Kulturverein ab 10 Uhr zu einem Zwischenstopp ein.

Braunsbedra: Strandbar, DJ und Weingenuss am Geiseltalsee-Weinberg

In Braunsbedra an der Marina hat die Strandbar Bellini 79 geöffnet. Mit DJ, Cocktails, Bierwagen und Snacks wird der Feiertag hier begangen. Die Gaststätte Neumark oberhalb des Hafenplatzes bietet im Biergarten Musik, gutes Essen, frischen Spargel und mehr.

Am Geiseltalsee-Weinberg erwartet die Straußwirtschaft Gäste. Von 10 bis 18 Uhr wird hier der Wein vom Geiseltalsee ausgeschenkt. Die „Fleischerlei“ aus Langeneichstädt versorgt Besucher mit Spezialitäten aus dem Smoker wie Pulled Pork, Beef Brisket, Spareribs und Pork Belly. Herzhafte Burger, Pommes-Spezialitäten, knackige Bowls, Gerichte für Kinder und vegetarische Alternativen runden das Angebot ab.

Klobikau, Branderoda, Unterfarnstädt: Biergarten, Wirtshaus und Familienfeier

In der Parkschänke Klobikau kann man unter alten Eichen auf dem Weg zum oder vom Geiseltalsee Rast machen und sich stärken.

Im Wirtshaus Branderoda gibt es ebenfalls allerlei leckere Speisen und Getränke.

Auf dem Reitplatz in Unterfarnstädt lädt der Reit- und Fahrverein Farnstädt zur gemeinsamen Männertagsfeier von 11 bis 16 Uhr ein. Es gibt Leckeres vom Grill, Räucherfisch und Fischbrötchen vom Anglerverein, selbst gebackenen Kuchen und Kaffee, erfrischende Getränke sowie von 13 bis 14.30 Uhr Kinderschminken für die Kleinen und von 13 bis 15 Uhr eine Hüpfburg und Kutschfahrten.

Alberstedt: Männertag mit der Feuerwehr – Familienfest auf dem Sportplatz

Zum Männertag mit der Familie und der Feuerwehr Alberstedt von 10 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz in Alberstedt erwartet die Besucher Spiel und Spaß für die Kinder, Leckeres vom Grill, Bier vom Fass sowie Kaffee und Kuchen.

Obhausen: Countryfest und Line-Dance-Party mit den Rainbow Linedancern

Im Rahmen des Countryfestes der Rainbow Linedancer Obhausen findet am Donnerstag ab 15 Uhr eine Line-Dance-Party auf dem Hundesportplatz in Obhausen statt. Der Eintritt ist frei.

Luppenau (Schloss Löpitz): Bewirtung im Schlosspark zu Christi Himmelfahrt

An Christi Himmelfahrt sorgt das Team der Gaststätte im Schloss Löpitz (Luppenau) von 9 bis 17 Uhr für Bewirtung im Schlosspark.