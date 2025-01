Saalekreis-Karneval steigt am 25. Januar in der Merseburger Rischmühlenhalle. Wo es Karten für den Kinderfasching am Sonntag gibt.

Merseburg/MZ. - Gardetänze, Büttenreden und auch das Männerballett des Königlichen Narrenvereins (KNV) Merseburg werden an diesem Abend nicht fehlen, wenn sich am 25. Januar viele Karnevalsvereine und Gäste zum 13. Saalekreis-Fasching in der Merseburger Rischmühlenhalle treffen.

17 Vereine haben zugesagt

„17 Vereine haben sich angekündigt“, erzählt KNV-Vorstand Sven Herrmann. Mit von der Partie seien unter anderem die Karnevalisten aus Halle-Neustadt, Halle, Bad Dürrenberg, Teutschenthal und natürlich aus Obhausen, Lochau, Günthersdorf und Querfurt. „Auch der 1. Sachsen-Anhaltische Prinzenclub, zu dem alle ehemaligen Majestäten gehören, ist dabei.“

Das Merseburger Stadtprinzenpaar Andreas II. und Viola I. wird beim Saalekreisfasching natürlich auch dabei sein. Copyright: Tanzgruppe Merseburg-Meuschau

Das Sessionsmotto des KNV lautet diesmal „And the Oscar goes to …“ – man darf also gespannt sein, wer wie geehrt wird. Auf jeden Fall sorgen die Merseburger an diesem Abend wieder für ein unterhaltsames Programm, bei dem auch das KNV-Männerballett mit seinem Tanz „Disco-Time im Altersheim“ zu erleben sein wird.

Karten zum Preis von 10 Euro gibt es übrigens bis Donnerstag noch in der Merseburger Tourist-Information und am Samstag an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr. Um 19.11 Uhr geht es los.

Kinderfasching am Sonntag

Und bevor das Tanzparkett überhaupt kalt werden kann, steigt am Sonntag, dem 26. Januar, der große Merseburger Kinderfasching in der Rischmühlenhalle. Um 14 Uhr ist Einlass. Um 15.11 Uhr geht es los, und die Karten zum Preis von 3 Euro gibt es nur an der Tageskasse.