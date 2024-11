In der Rosa-Luxemburg-Straße läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Das SEK ist auf dem Weg, der Zugriff wird vorbereitet.

Mann in Merseburg droht Haus anzuzünden

Nervenkrieg in Merseburg

Mehrere Einsatzkräfte sind in der Rosa-Luxemburg-Straße im Einsatz.

Merseburg/MZ. - Seit mehr als zwei Stunden läuft in der Rosa-Luxemburg-Straße in Merseburg ein Polizeieinsatz. In einem Haus direkt hinter dem Hauptbahnhof hat sich ein Mann verbarrikadiert und droht damit, das Haus anzuzünden.

Das SEK ist auf dem Weg, auch die Feuerwehr ist zur Unterstützung gekommen. (Foto: Marvin Matzulla)

Sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch Feuerwehr sind vor Ort, Letztere leuchten die Einsatzstelle aus. Das Spezialeinsatzkommando aus Magdeburg ist kurz nach 20 Uhr eingetroffen. Der Zugriff erfolgte 20:15 Uhr. Zu dem Mann liegen bisher keine näheren Details vor.

Auch eine Drohne ist im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Die gesamte Straße ist derzeit gesperrt. Die Sperrung wird noch anhalten.