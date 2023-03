In Merseburg fuhr am Mittwochabend ein Autofahrer in Schlangenlininen und beschädigte dabei parkende Autos.

Merseburg/MZ - In Merseburg ist die Polizei am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in die Teichstraße gerufen geworden. Dort soll ein Auto in Schlangenlinien gefahren sein und dabei mehrere geparkte Autos beschädigt haben. Die Beamten, heißt es von der Polizei, haben vor Ort einen 24-jährigen Autofahrer angetroffen. Als sie bei ihm einen Atemalkoholtest durchführten zeigte der einen Wert von circa 2,4 Promille an. Der Mann sei zur Blutprobenentnahme ins Klinikum gebracht und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden.