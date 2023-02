Nachdem ein Anwohner einer Minderjährigen in Merseburg-West gedroht haben soll, gab es einen Polizeieinsatz mit mehreren Fahrzeugen in der Otto-Lilienthal-Straße in Merseburg. Auch das SEK war im Saalekreis im Einsatz.

Merseburg/MZ - In der Otto-Lilienthal-Straße in Merseburg hat es an diesem Donnerstag einen Einsatz mit mehreren Polizeifahrzeugen und der Feuerwehr gegeben. Ein 25-jähriger Mann soll am Nachmittag in Merseburg-West zwei Minderjährige bedroht haben, anschließend ist er wieder in seine Wohnung in der Otto-Lilienthal-Straße gegangen. Dort fand ab 15 Uhr auch der Polizeieinsatz statt, zu dem später das SEK hinzu gerufen wurde.

Nach Versuchen mit dem Mann zu kommunizieren, stürmten die Einsatzkräfte des SEK die Wohnung des Mannes, es kamen dabei auch Blendgranaten zum Einsatz. Der Mann wurde nach dem Einsatz von Rettungskräften untersucht und nach Polizei-Informationen in eine medizinische Einrichtung gebracht.