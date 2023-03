Er war auf der Suche nach einer Bekanntschaft im Internet und sollte dann mit Nacktfotos erpresst werden. Ein Mann aus dem Saalekreis zeigte den Fall aber bei der Polizei an.

Mücheln/MZ - Eine vermeintliche Internetbekanntschaft endet für einen Müchelner mit einem Erpressungsversuch. Wie das Polizeirevier Saalekreis mitteilte, zeigte der 35-Jährige den Vorfall am Montag an. Er gab an, vergangene Woche eine ihm bis dato unbekannte, vermeintliche Frau kennengelernt zu haben. „Sie tauschten ihre privaten Telefonnummern aus. Der oder die unbekannten Täter, die sich als Frau ausgaben, verschickten ein Nacktfoto einer weiblichen Person“, berichtete die Polizei.

Der geschädigte Müchelner habe daraufhin mit Nacktfotos von sich geantwortet. Daraufhin erhielt er jedoch die Drohung, falls er nicht eine bestimmte Geldsumme zahle, würden die Bilder veröffentlicht. Der 35-Jährige zahlte nicht, brach den Kontakt ab und ging zur Polizei.