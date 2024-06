Merseburg/MZ. - Plastikdeckel, Zigarettenstummel und Papier. All das und noch vieles mehr sammeln Stadtführer Lutz Brückner und die freiwilligen Helfer, die er zusammengetrommelt hat, gekonnt mit ihren Greifarmen auf und stecken es in Müllsäcke. Ihr Ziel: die Route des Schlossfestumzuges von Müll befreien. Dafür zogen sie am Montag durch die Straßen von Merseburg.

Acht Freiwillige, die helfen wollen, versammelten sich letztlich am Startpunkt, dem Mehrgenerationenhaus. Von dort aus schwärmten sie mit Greifarmen und Müllbeuteln ausgestattet in kleinen Gruppen aus. Auch wenn Lutz Brückner erst auf mehr Helfer hoffte, zeigt er sich dennoch zufrieden: „Für das erste Mal können wir damit schon zufrieden sein.“ Wer keine Zeit hat, soll vor seinem Haus sauber machen. „So kriegen wir bestimmt die 50 voll“, sagt Brückner mit einem Lachen.

Wie Staubwischen im Wohnzimmer

Vorbild für seine Initiative sei die Bürgerstiftung Halle, die monatlich gegen den Müll im öffentlichen Raum ankämpfe. Nach einem Besuch in der „sauberen“ Schweiz hat es ihn gepackt. „Es ist wie eine Sucht geworden, der Müll ärgert mich einfach“, fügt er hinzu. Für das große Ausmaß an Müll hat er mehrere Erklärungen parat. Zum einen würden an einigen Stellen nicht genug Papierkörbe zur Verfügung stehen.

„Wer sich dann einen Kaffee to go holt und keinen Mülleimer findet, schmeißt es natürlich einfach so weg“, sagt der Stadtführer, während er passenderweise einen Plastikdeckel eines Kaffeebechers aus dem hohen Gras angelt. Einen entscheidenden Anteil an der Vermüllung würden seiner Meinung nach auch Fast-Food-Restaurants spielen: „Wie man der Sache Herr werden kann, weiß ich allerdings auch nicht.“ Letztendlich sei es wie Staubwischen im Wohnzimmer, auf kurz oder lang kommt der Müll eh wieder zurück.

Eine Verantwortung

Unterstützt wurde seine Initiative von der Freiwilligenagentur. „Wir sind dazu da, um Ehrenamtliche auf verschiedene Art und Weise zu unterstützen“, sagt Moritz Rakutt von der Freiwilligenagentur. Auch der Vorsitzende des Merseburger Stadtrats, Roland Striegel (Grüne), nahm an der Müllsammelaktion teil. „Als Bürger dieser Stadt spüre ich eine gewisse Verantwortung, sie sauber zu halten“, erklärt er die Beweggründe für seine Teilnahme.

Auch ihn ärgere es, wenn die Stadt so aussehe. Doch leider gebe es zu viele Menschen, die das mutwillig ignorieren und damit der Stadt schaden. „Für mich ist es außerdem auch gleich ein bisschen Sport, wenn ich mich hier betätige und mich bücke“, sagt er und stürzt sich in eine Hecke, um den Boden vom Müll zu befreien.