Vom 29. September bis 3. Oktober gibt es ein künstlerisches Gipfeltreffen in Merseburg. Von Steampunk bis Farbexplosion gibt es hier so ziemlich alles zu sehen, und Kinder und Jugendliche bis 18 haben sogar freien Eintritt.

Merseburg/MZ - Bis zur nächsten größeren Kunstmesse in der Region, der Hal-Art in Halle, müssen sich Kunstbegeisterte noch gut ein Jahr gedulden. Warum dann nicht einfach etwas Luftveränderung?

Früher Kunst im Ständehaus

Veranstaltet von Ulf Herden vom Cultour-Büro und dem halleschen Galeristen Robert Stephan steigt vom 29. September bis 3. Oktober in Merseburg ein künstlerisches Gipfeltreffen: „Bilder-Zauber - Messe für zeitgenössische Landschaftsmalerei aus Mitteldeutschland“.

Sowohl in der Sitte-Galerie als auch in der Domgalerie im Kunsthaus Tiefer Keller präsentieren sich namhafte Künstler mit ihren Werken. Für Herden keine Premiere – schon von 2006 bis 2009 hatte er in Merseburg Kunstmessen veranstaltet – damals im Ständehaus.

Jetzt ist das Ganze vielleicht etwas kleiner, aber nicht minder vielseitig. Dafür sorgen schon die Künstler, die wie beispielsweise Claudia Meinicke aus Merseburg Werke zeigen, die eher Fotos als Gemälden ähneln. Ernst-Ulrich Jacobi aus Halle, der sein Atelier in Schochwitz im Saalekreis hat, bringt auch Landschaften und Gebäude auf die Leinwand, die ihm in Italien, Frankreich und Griechenland begegnet sind. Steffen O. Rumpf aus Halle – der Mann, der die Fahne am Hansering in Farbe getaucht hat – sorgt für Farbexplosionen. Und der gebürtige Weißrusse Vadim Voitekhovitch, der in Halle lebt, begeistert mit seinen Steampunk-Bildern.

Bis nach Alaska verkauft

„Der feiert die Ästhetik der Kolben und Bolzen“, wie Robert Stephan sagt. Das Bild mit einem Steampunk Luftschiff, das über dem Merseburger Schloss schwebt, ließ Merseburgs OB Sebastian Müller-Bahr (CDU) bei einer Vorbesichtigung direkt ins Schwärmen geraten. „Eigentlich müsste man das kaufen“, meinte er. „Diese Werke verkaufe ich bis Alaska“, erzählt Robert Stephan. Mit den Steampunk-Geschichten habe er auch noch nie eine größere Ausstellung machen können. „Weil das immer ganz schnell weg und verkauft ist.“

Auch das kann Merseburg sein: ein Steampunk-Gemälde von Vadim Voitekhoviich. (Repro: Undine Freyberg)

Kaufen ist das Stichwort – alle ausgestellten Bilder und Gemälde sind verkäuflich. „Die Preise liegen zwischen 500 und 8.000 Euro“, sagt Robert Stephan, der die Werke für die Schau „Bilder-Zauber“ ausgewählt hat. Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich die beiden Ausstellungen anzusehen, habe man sich für sehr moderate Eintrittspreise entschieden, sagt Ulf Herden. „Das Kombiticket für beide Galerien kostet 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro ermäßigt, Kinder und Schüler bis 18 Jahre haben freien Eintritt.“ Es sind insgesamt 20 Künstler mit fast 200 Werken zu sehen.

29. September bis 3. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr „Bilder-Zauber - Messe für zeitgenössische Landschaftsmalerei aus Mitteldeutschland“ in der Sitte-Galerie Merseburg und im Kunsthaus Tiefer Keller.