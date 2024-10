Merseburg/MZ - Ein Lottospieler aus dem Saalekreis hat am Samstagabend den Super-6-Jackpot geknackt. Weil er alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl in der Zusatzlotterie richtig hatte, winkt ihm nun der Hauptgewinn von 100.000 Euro. Sein Spieleinsatz lag bei 49,60 Euro, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitteilt.

„Mit so viel Lottoglück können die Herbstferien vielleicht in die Verlängerung gehen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. In diesem Jahr glückten im Saalekreis bisher 33 Hochgewinne, das heißt Gewinne ab 5.000 Euro. Darunter auch zwei Gewinne in Höhe von 100.000 Euro.

Am 21. August war einem Lottospieler im Saalekreis ebenfalls der Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro bei SUPER 6 gelungen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei eins zu einer Million.