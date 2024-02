Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Steve Harport pfeift. Ein Dutzend Fünf- und Sechsjährige versammeln sich um ihn und Peter Kümmerer. Beide leiten das Training der Bambinis des SV 99 Merseburg. Jetzt in den Ferien ist das Team ausgedünnt. Der Kader besteht aus 22 Nachwuchskickern. Die Anwesenden spielen gerade 2:2 auf dem Kunstrasenfeld der Halle. Nach jedem Treffer wird gewechselt. In dem Alter gehe es darum, dass die Kinder Spaß an der Bewegung und Technik entwickeln, erklärt Harport.