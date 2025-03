Die 1. Lauchstädter Gartenlust lud Pflanzenliebhaber in den Kurpark der Goethestadt ein. Eine Wiederholung ist garantiert. Aber wann?

Lehrer mit grünen Daumen: Jede Menge Raritäten in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ. - „Wer sich auskennt, der weiß, was die jungen Leute aus Leipzig hier anbieten. Das ist wirklich toll.“ Sabina Stegmüller ist ganz beeindruckt von dem Angebot an Pflanzen und zeigt ihren mit kleinen Töpfchen gefüllten Beutel. „Eigentlich hab’ ich gar keinen Platz mehr in meinem Garten, aber ich konnte einfach nicht ohne nach Hause gehen“, strahlt sie.